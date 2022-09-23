زى النهارده.. "الجنايات" تقضى بالمؤبد لبديع و87 آخرين فى أحداث العدوة

زى النهارده من 4 سنوات، يوم 23 سبتمبر 2018، محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين أحمد حسن غلاب، ومحمد ضياء عبد الظاهر، تقضى بالسجن المؤبد لبديع، و87 متهما، واعتبار حكم الإعدام قائما فى حق 4 متهمين بـ"أحداث عنف العدوة".

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة لـ 82 متهما، والسجن المشدد 7 سنوات لـ49 متهما، والسجن 10 سنوات لـ 17 متهما، والسجن المشدد 5 سنوات لـ21 متهما.

وعاقبت 22 متهما بالسجن سنتين مع الشغل، وعدم اختصاص المحكمة فى نظر القضية لـ 4 متهمين حدث لعدم تجاوز أعمارهم الـ 15 سنة وقت الأحداث، وانقضاء الدعوى الجنائية لـ 6 متهمين لوفاتهم، والسجن 3 سنوات لـ 24 متهما، وانعدام نظر الدعوى الجنائية لمتهم لعجزه العقلى.

وبرأت المحكمة 463 متهما من التهم المنسوبة إليهم، كما قضت المحكمة بوضع المتهمين المقضى بحقهم بالسجن تحت مراقبة الشرطة.

على مدار أكثر من 10 جلسات استمعت المحكمة لأقوال الشهود من أهالى وضباط وأفراد مركز العدوة، وأكد الضباط والأفراد تعدى المتظاهرون عليهم بالضرب وسرقة محتويات المركز، وفى جلسة 29 يناير 2018 أكد شاهد الإثبات خالد محمد أمين شرطة بمركز العدوة أن المتهمين بمهاجمة المركز كانوا مسلحين وتعدوا بالضرب على أفراد المركز، وأكد الشاهد قتل رقيب شرطة من قوة المركز بالأحداث.

وشهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب فى 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.