"زهراء المعادي للاستثمار" ترد على "المركزى للمحاسبات" بشأن أرض هليوبوليس

كتب هانى الحوتى

1- تضمن حساب العملاء نحو 109.015 مليون جنيه قيمة شيكات الضمانة الخاصة بالعملاء بالخطأ بدلًا من قيدها ضمن حسابات أوراق القبض ويتصل بما سبق عدم قيام الشركة بجرد تلك الشيكات والتي يتم الاحتفاظ بها عهدة أمين الخزينة، حيث تبلغ القيمة التأمينية ضد خيانة الأمانة عليها نحو 400 ألف جنيه فقط.

وردت الشركة، أنه سيتم تشكيل لجنة خلال الفترة المقبلة لجرد تلك الشيكات وتطابقها على ملفات العملاء، وسيتم الموافاة بنتيجة الجرد بعد الانتهاء منه في أقرب فرصة ممكنة.

2- تضمن حساب أعمال تحت التنفيذ نحو 96.78 مليون جنيه قيمة أعمال (كهرباء، مياه، طرق) بالإضافة إلى نحو 17.526 مليون جنيه قيمة ما تم صرفه على الأشطر من الأول إلى الربع عشر منذ سنوات دون فصل ما يخص كل مشروع من تلك المصاريف رغم الانتهاء من أعمال تلك الأشطر وبيعها دون تسوية تلك المبالغ.

وردت الشركة، أنها ستقوم بتحميل هذه المبالغ على الأشطر المتبقية لدى الشركة.

3- قامت شركة زهراء المعادي للاستثمار برسملة نحو 10.962 مليون جنيه قيمة أجور الإدارة الهندسية بالشركة على مشروعات تم الانتهاء منها، واستلامها ابتدائيًا.

وردت الشركة، أنه سيتم دراسة الأمر، واتخاذ الإجراء المناسب والتسوية.

4- لم يتم الانتهاء من المستخلص الختامي لشركة رولان أو وجود ما يفيد تحميلها بغرامة تأخير على الرغم من الاستلام الابتدائي للأعمال في يوليو عام 2020، وبلغ ما تم صرفه للشركة تحت حساب المستخلص النهائي نحو 4.090 مليون جنيه.

وردت الشركة، بأنها ستقوم بمراجعة ختامي الأعمال والنظر في تطبيق شروط التعاقد مع المقاول.

5- لم يتحقق الجهاز المركزي للمحاسبات من صحة تكلفة أرض زهراء المعادي والبالغة نحو 41.3 مليون جنيه بتكلفة 29.9 جنيه للمتر مربع.

وردت الشركة، بأنه سيتم التنسيق مع الشئون الفنية لحصر مساحة أرض زهراء المعادي على الطبية ومطابقتها للدفاتر بالشركة.

6- بلغت تكلفة مخزون أرض هليوبوليس الجديدة في 30 يونيو عام 2022 نحو 132.235 مليون جنيه بعد تحميلها بنحو 23.661 مليون جنيه تمثل فوائد الشراء الآجل للأرض وبعد زيادتها بنحو 303 ألف جنيه قيمة التغير في سعر فائدة الإقراض من البنك المركزي.

وردت الشركة، بأنه يتم تحميل كل مشروع بكل ما يخصه من تكاليف سواء الثمن النقدي أو أعباء التقسيط لإمكان إظهار التكلفة الفعلية، وذلك للوصول للسعر العادل عن تسعير أي مشروعه وعرضه للبيع وهي نفس السياسات المستخدمة في الشركة في المشروعات السابقة، ومنها مشروع الشركة على أرض الشيخ زايد.

7- بلغت المتأخرات طرف العملاء في 30 يونيو عام 2022 نحو 55.145 مليون جنيه منها نحو 33.793 مليون جنيه تخص سنوات سابقة بنسبة 61.3%.

وردت الشركة، بأن إدارة الشئون القانونية والعقارية تبذل قصارى جهدها لتنشيط أعمال تحصيل المتأخرات من العملاء، واتخاذ الإجراء القانوني ضد الشيكات المرتدة، وتطبيق بنود التعاقد.