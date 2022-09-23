"رياضة الأقصر" تنفذ جلسة تفاعلية بمركز شباب الأقالتة ولقاء بمركز القباحى الغربى

الأقصر – أحمد مرعى

نفذت إدارة المشروعات وتدريب الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، خطة أندية السكان عن شهر سبتمبر 2022، بإقامة جلسة تفاعلية بمركز شباب "الاقالتة" بإدارة شباب القرنة لفريق مؤسسة إتجاه، وذلك بحضور أعضاء أندية السكان من مركز الشباب وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.



ويقول صلاح محمد رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، أنه يأتى ذلك فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ومؤسسة اتجاه لتنفيذ تدريبات، وأنشطة وبرامج داخل مراكز الشباب، في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة في إطار منظومة العمل داخل مراكز الشباب لكونها مراكز خدمة مجتمعية، وأدار الجلسة المدرب محمود عطيتو وتحت إشراف علاء عبد الحفيظ منسق أندية السكان بالأقصر، ولمياء خالد وعلاء ثابت منسقى مؤسسة إتجاه بالأقصر.



وتم عقد الجلسة التفاعلية بمركز شباب الأقالتة الدكتورة منال جمال رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، والدكتورة جيهان رشوان مدير الإدارة العامة للتدريب، وبتوجيهات صلاح محمد رشوان مدير عام المديرية، وفتحى محمد خير وكيل المديرية للشباب، وجيهان عبد اللطيف مدير إدارة المشروعات وتدريب الشباب بالمديرية، وأحمد فراج مدير إدارة شباب القرنة .



كما تم تنفيذ اللقاء التحضيري للنادي الثقافي بمركز شباب القباحي الغربي، وذلك لمناقشة خطة النادي الثقافي للعام المالي 2022/2023، ومناقشة طرق تنفيذ المشروعات بالنادي الثقافي، وذلك طبقاً للخطة المقترح تنفيذها من قبل الوزارة، وتعريف الأعضاء المشاركين عن الأنشطة التي يقدمها النادي الثقافي، وتمت مناقشة الإيجابيات والسلبيات عن العام الماضي وذلك تحت إشراف الكلاوتي محمد عمره.



شباب ورياضة الأقصر تنفذ جلسة تفاعلية بمركز شباب الأقالته



فعاليات جلسة تفاعلية بمركز شباب الأقالته