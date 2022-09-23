وقال أليبوف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الجمعة : "لقد رأيت مقالاً في إحدى الصحف يفيد بأن الأزمة الأوكرانية أثرت على توريد أنظمة صواريخ (إس -400) ومشاريع بناء فرقاطات وتوريدها إلى الهند".. مُضيفًا: "أن عملية التسليم ستتم في الموعد المحدد. وإذا كان هناك أي تأجيلات طفيفة، فلن يرجع سببها إلى الأزمة أوكرانيا. وهذا ينطبق بشكل خاص على مشاريع بناء الفرقاطات" مشددا على أن بلاده لا تواجه أي صعوبات في الوفاء بالتزاماتها بموجب العقود المبرمة مع الهند.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.