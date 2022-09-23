رئيس مدينة الأقصر يوجه بحل أزمة أغطية الصرف الصحى أمام الجندي المجهول.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

وجه اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، تعليماته لرئيس حي وسط أيمن حسين، بسرعة الاستجابة لحل شكوى أحد المواطنين، بالعمل على إنهاء أزمة أغطية الصرف الصحى أمام تمثال الجندى المجهول، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة التواصل الفعال مع المواطنين والاستجابة الفورية لحل مشاكلهم في أسرع وقت ممكن.

فى البداية أرسل المواطن أسامة من أهالي مدينة الأقصر، شكوى بخصوص النظر لأربعة أغطية لمطابق الصرف الصحي أمام تمثال الجندي المجهول، حيث تم الكشف عن الأغطية وتحولت إلى حفر متروكة منذ أكثر من شهر، وأصبحت مصيدة للسيارات في طريق حيوي وهام من مبنى الرقابة الإدارية، وصولاً حتى ميدان التجارة خصوصاً ليلاً مع تخفيض الإضاءة.

وقال اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أنه على الفور تم التواصل مع المهندس أبو النجا عرابي مدير عام إدارة الأقصر للمياه والصرف الصحي، لإزالة أسباب الشكوى والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أفاد مدير عام إدارة الأقصر للمياه والصرف الصحي، أنه إستعداداً لفصل الشتاء واحتمال سقوط أمطار طبقا لتحذيرات الأرصاد الجوية، وبناءاً على صدور تعليمات من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، قامت إدارة الأقصر بكشف المطابق بالشارع المعنى.

وأضاف مدير عام إدارة الأقصر للمياة والصرف الصحي، أنه تم عمل ذلك بالشوارع الهامة بالمدينة ورفعها لمستوى الأسفلت بالتعاون مع مديرية الطرق بالأقصر، وذلك تحسباً لحدوث سدد بشبكة صرف المدينة، وسوف يتوالى رفع باقي المطابق تباعاً، ومتابعة كل ما يخص المياه والصرف الصحي بالأقصر، وتم الإنتهاء تماماً من شارع الجندي المجهول، وكذلك تم رفع تراكمات حوالى 7 مطابق ناتج الأعمال أولاً بأول بواسطة رجال حي وسط، موجهاً الشكر للعاملين بشبكات الصرف وقسم المشروعات.



أزمة أغطية الصرف الصحي أمام تمثال الجندي المجهول



حل أزمة أغطية الصرف الصحي أمام تمثال الجندي المجهول