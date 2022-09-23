ونقلت شبكة (سي.بي. 24) عن مصدرين حكوميين كبيرين أن الحكومة الفيدرالية لا تزال ستقرر ما إذا كانت ستبقي على شرط ارتداء الركاب لأقنعة الوجه في القطارات والطائرات.

ويجتمع مجلس الوزراء الفيدرالي بعد ظهر اليوم، لكن موافقة مجلس الوزراء ليست مطلوبة للسماح بانتهاء صلاحية الأم ، حيث قالت النسخة المتفق عليها في يونيو إنها ستنتهي في 30 سبتمبر.

ويؤثر الطلب الذي تنتهي صلاحيته أيضا على الاختبار الإلزامي والعشوائي للمسافرين الدوليين.