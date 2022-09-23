رأس البر تودع روادها قبل انتهاء الموسم الصيفى.. صور

استقبلت شواطئ مصيف رأس البر الآلاف من محبي ورواد المصيف اليوم الجمعة في العطلة الأسبوعية وقبل انتهاء الموسم الصيفي المحدد له رسميا نهاية سبتمبر الجاري.

حيث حرصت أسر عديدة على قضاء يوم الإجازة على الشاطئ منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الجمعة للسباحة والعوم والألعاب وتناول طعام الغذاء.

وأعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر عن توقف عمل فرق الإنقاذ بشواطئ مدينة رأس البر اعتباراً من اول أكتوبر المقبل وذلك بعد انتهاء موسم صيف 2022..

حيث أكدت الوحدة أنه مع غروب شمس يوم 30 سبتمبر الجارى سيتم سحب فرق الإنقاذ وكافة التجهيزات التى تم تنفيذها لتوفير الخدمات للمصطافين خلال أشهر الصيف ،كما تهيب الوحدة المحلية المواطنين بعدم نزول الشواطئ مع بداية أكتوبر نظرا لعدم وجود فرق الإنقاذ و كذلك عدم استقرار حالة البحر لدخول فصل الخريف وذلك حفاظا على سلامتهم .