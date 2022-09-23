خيط جريمة.. قصة نجار قتل سائقا بسبب إلقاء زوجته القمامة أمام شقته بالقاهرة

يقدم"اليوم السابع" فى سلسلة حلقات، "خيط الجريمة"، والتى تقدم قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة.

قاد الأهالى فريق النيابة العامة بجنوب القاهرة، لكشف جريمة قتل بشعة حيث أقدم نجار على طعن أحد جيرانه يعمل سائق بسبب خلافات الجيرة.

تفاصيل الواقعة بدأت بقيام زوجة المجنى عليه بالقاء القمامة أمام شقة المتهم فى منطقة حلوان بالقاهرة، فاخربته زوجته بفعلها فتوجه المتهم لشقة المجنى عليه وحدثت بينه وبين المجنى عليه مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وقام على إثراها بإخراج سكين من جيبه وتعدى عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكشفت التحقيقات أن قسم شرطة حلوان، تلقى بلاغا من الأهالى بحدوث مشاجرة وسقوط شخص بدائرة قسم حلوان، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين "سائق" توفى اثر إصابته بجرح طعنى نافذ بالفخذ الأيمن وقطع بالشراين، و"نجار" بسبب خلافات حول الجيرة.

وأشارت ااتحقيقات، إلى قيام زوجة كلا منهما بالقاء القمامة أمام شقة سكن الأخرى، فقاما بأخبار أزواجهن وتطور الخلاف بينهما إلى مشاجرة تعدى خلالها النجار على جاره السائق بسلاح أبيض "سنجة" محدثا إصابته بجرح قطعى فى الفخذ الأيمن أدى إلى قطع الشرايين التى أدوات بحياته فى الحال.

وأضافت التحقيقات، أنه بإعداد الاكمنة اللازمة بالأماكن التى يتردد عليها المتهم أسفرت احداها عن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية ووجهت له تهمة القتل العمد.