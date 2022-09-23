خدمات جديدة بمستشفى المجمع الطبي ومبرة طنطا في التأمين الصحي بالغربية



كما نجح الفرع في إنشاء وحدة لجراحات التجميل والحروق للأطفال بمبرة طنطا بقوة 6 أسرة ونجاح الفريق الطبي في إجراء ما يقرب من 40 عملية جراحية للتجميل خلال شهر.



َكما أجرت المستشفي جراحة متقدمة لطفل ذكر كامل النمو، ولد بعيب خلقي يعاني من إنسداد في فتحة الشرج من النوع السفلي low مصحوب بناسور بين المستقيم وكيس الصفن Low imperforate anus with recto-scrotal fistula.



وتم استقبال الطفل من مستشفي خاصة ودخوله لوحدة الحضانات والمبتسرين وتجهيزه لإجراء جراحة عاجلة، ونجح الفريق الطبي في عمل تعديل لفتحة الشرج anoplasty وإزالة الناسور.



وخرج الطفل من العمليات مع متابعة مشتركة بواسطة فريقي الأطفال المبتسرين وجراحة الأطفال وتم إعطاء الرضاعة تدريجيا وتحسنت حالة الطفل وخرج بعد 24 ساعة من إجراء العملية.

يأتي هذا في إطار خطة الفرع لإدخال خدمات تخصصية لخدمة مرضى القلب وجراحات الأطفال والمبتسرين بمحافظة الغربية.