حياة كريمة.. قرب انتهاء تركيب خطوط الصرف الصحى بقرى توماس وعافية بأسوان

من ناحية أخرى يواصل فريق عمل حياة كريمة جولاته الميدانية لتفقد المشروعات الجارية بالقرى، وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة حياة كريمة بالمحافظة بمواصلة المرور والمتابعة الميدانية لمعدلات ونسب تنفيذ المشروعات بمختلف قطاعات العمل العام الجارية داخل قرى المبادرة الرئاسية، مع الاستماع لمطالب وآراء ومقترحات المواطنين فى معدلات وجودة هذه المشروعات للوصول إلى المستوى الأفضل المرجو منها، موجهاً بضرورة تحفيز العاملين للعمل بكل جدية وإتقان، مع تشجيع الشركات والمقاولين الجادين لإنهاء المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المقررة لها، والاستعانة بهم فى تنفيذ أى مشروعات جديدة داخل قطاعات العمل المختلفة.

جدير بالذكر أن مشروعات حياة كريمة تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1106 مشروعات، وبتكلفة تصل لنحو 21 مليارا و208 ملايين جنيه، حيث تم الانتهاء من 239 مشروعا بتكلفة 2.8 مليار جنيه، فيما جارى العمل فى 638 مشروعا بتكلفة 15.8 مليار جنيه، بينما جار التجهيز لبدء العمل فى 229 مشروعا بتكلفة 2.6 مليون جنيه، وهو الذى يتوازى مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى المشروعات المستهدف تنفيذها إلى 2321 مشروعا داخل 39 وحدة محلية قروية أم و116 قرية تابعة و380 نجعا وكفر وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية.