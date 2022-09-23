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حياة كريمة.. تعرف على محطة مياه الأحايوة فى سوهاج بتكلفة 57.7 مليون جنيه

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 01:00 ص
حياة كريمة.. تعرف على محطة مياه الأحايوة فى سوهاج بتكلفة 57.7 مليون جنيه محطة المياه
سوهاج محمود مقبول

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المبادرة الرئاسية حياة كريمة تحقق أحلام المواطنين بمحافظة سوهاج، من خلال مشروعات البنية التحتية التى تخدم المواطن، وكان من أبرز تلك المشروعات: الصرف الصحى ومياه الشرب، والتى حققت طفرة غير مسبوقة فى القرى والمراكز على مستوى محافظة سوهاج، بنسب تنفيذ كبيرة وصلت ما بين 100% و85% ومن المنتظر افتتاحها قريبا.

وتأتى محطة مياه الأحايوة شرق المدمجة بمركز أخميم ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، وبلغت نسبة التنفيذ 85%، ويقدم "اليوم السابع" خلال ها التقرير أهم المعلومات عن المحطة..

 

- نسبة التنفيذ 85% بكل الأعمال.

- الطاقة التصميمية 90 لترا لكل ثانية.

- التكلفة الإجمالية بلغت 57.7 مليون جنيه.

- المحطة تخدم 44 ألف نسمة بقريتى الاحايوة شرق والكولة بأخميم.

- المشروع يضم مآخذ ومبنى المرشحات وخزان أرضى وعنبر الطلمبات المرشحة وعنبر الشبة والكلور ومعمل المحطة.

جانب المحطة
جانب المحطة

 

غرف المحطة بالكوله
غرف المحطة بالكوله

 

مبنى المحطة الكوله
مبنى المحطة الكوله

 

متابعة اعمال التنفيذ
متابعة اعمال التنفيذ

 


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