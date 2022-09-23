اليوم السابع
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حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء مرفق إسعاف ووحدة صحية

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 04:00 ص
حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء مرفق إسعاف ووحدة صحية حياة كريمة - أرشيفية
بنى سويف- هانى فتحى

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قال على يوسف، رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف، إن قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، تشهد مشروع إنشاء وحدة إسعاف، والتى يشرف على تنفيذها جهاز التعمير والإسكان، وتضم 2 سيارة "نموذج كبير"، وذلك ضمن 9 مشروعات لإنشاء وإحلال وتجديد نقاط الإسعاف الجارى تنفيذها بقرى مركز ناصر لدعم الخدمة الصحية فى مجال الإغاثة وتقديم الخدمات الفورية للمواطنين فى حالات الطوارئ.
 
وأضاف على يوسف، لـ"اليوم السابع"، أن قرية الحرجة تشهد مشروع إنشاء الوحدة الصحية بقرية الحرجة، ضمن 17 مشروعا يجرى تنفيذها فى القطاع لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالى مركز ومدينة ناصر، والتى يشرف على تنفيذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد.

 


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