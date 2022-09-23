حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء مرفق إسعاف ووحدة صحية

بنى سويف- هانى فتحى

قال على يوسف، رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف، إن قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، تشهد مشروع إنشاء وحدة إسعاف، والتى يشرف على تنفيذها جهاز التعمير والإسكان، وتضم 2 سيارة "نموذج كبير"، وذلك ضمن 9 مشروعات لإنشاء وإحلال وتجديد نقاط الإسعاف الجارى تنفيذها بقرى مركز ناصر لدعم الخدمة الصحية فى مجال الإغاثة وتقديم الخدمات الفورية للمواطنين فى حالات الطوارئ.