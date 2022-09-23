حياة كريمة بالشرقية.. قوافل بيطرية المجانية بقرى ومراكز المحافظة

أكد الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن المديرية قامت بتنفيذ قافلة بيطرية مجانية شاملة بناحية قرية تلراك وتوابعها بمركز أولاد صقر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بحضور مديري إدارات الرعاية التناسلية بالمديرية - تقنية المعلومات ( مسئول حياة كريمة بالمديرية ومدير إدارة أولاد صقر البيطرية وعدد من أطباء المديرية وإدارة أولاد صقر البيطرية وذلك لتقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت بفحص وعلاج 50 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية والجراحة و التنفسية والجلدية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ 30 رأس ماشـية ورش 150 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع 180 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وفحص وعلاج 280 طائر.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة شملت عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية والتحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضي البروسيلا والسعار.