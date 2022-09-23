حقائق مثيرة ومهمة يجب معرفتها عن التفاح

فاطمة ياسر

نشرت وكالة فيستي. رو، ما كشفه الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف حول حقائق عن التفاح، وأسباب تجعلك ضم التفاح لنظامك الغذائي للحصول علي فوائده الكثيرة.

-هل يجب تقشير التفاح؟ سؤال قام بإجابته الطبيب الروسي، موضحا أن القشرة الخارجية للتفاح تحتوي علي العديد من الفوائد الصحية، فهي مصدر الفيتامينات والألياف، والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، ولذا لا تقوم بتقشرها وتناولها كما هي.



- أيهما أكثر فائدة التفاح الطازج أم عصير التفاح؟ تناول الفواكه اطازجة تعد من أهم الحيل، لأن عصير الفواكه يفقدها العديد من العناصر والفوائد، وتتأكسد الفاكهة بسرعة وتتكون فيها مركبات غير صحية.

-هل التفاح المطبوخ أكثر فائدة للصحة من الطازج؟ لا قد يكون التفاح المطبوخ ألذ طعما ولكنه ليس أكثر فائدة للصحة، فالطازج يمد الجسم بجميع العناصر التي يحتاجها الجسم.

- هل التفاح الأخضر أكثر فائدة من التفاح الأحمر والأصفر؟ ليس بينهما أي فرق من حيث الفائدة، لأنها كلها تفاح رغم اختلاف لونها، وجميعهم أغنياء بالعناصر الغذائية والفوائد التي لا غني عنها. - هل يمكن للتفاح تعويض نقص الحديد في الجسم؟ التفاح يحتوي على نسبة بسيطة من الحديد، كما أن الجسم يمتص الحديد من منتجات اللحوم، وعمليا لا يمتصه من الفواكه والخضار.

-هل يحتوي التفاح على نسبة عالية من فيتامين С؟

نسبة فيتامين С في التفاح بسيطة وتعادل نصف النسبة الموجودة في البطاطا.