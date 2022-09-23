حبس عاطلين بتهمة سرقة الهواتف المحمولة في مدينة نصر بأسلوب الخطف

أمرت نيابة ثان مدينة نصر، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة الهواتف المحمول من المواطنين بأسلوب" الخطف" أثناء سيرهم فى الشارع.

ونجحت أجهزة الأمن في القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، في ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة، تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم)، بأنه حال ترجله من السيارة الخاصة بأحد أصدقائه بدائرة القسم، فوجئ بدراجة نارية يستقلها شخصان، قام أحدهما بسرقة هاتفه المحمول، ولاذا بالفرار.

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة (عاطلان، لهما معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي، أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قيادة أحدهما "مستأجرة" وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" وقيامهما بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما وإعترفا بإرتكاب عدد (8) وقائع سرقة بذات الأسلوب .

وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية"، كما ضبط بحوزتهما مبلغ مالى من متحصلات بيع الهواتف المحمولة ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف وإتهموهما بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.