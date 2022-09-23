اليوم السابع
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أكرم القصاص
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جوتيريش يبحث الاتفاق النووي مع رئيسى

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 06:00 ص
جوتيريش يبحث الاتفاق النووي مع رئيسى الأمين العالم للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
وكالات

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أعلن في الأمم المتحدة أن الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش، التقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة، وبحث معه الاتفاق النووي.

وشدد جوتيريش على أهمية إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) ودعا إلى مزيد من المرونة من أجل إحياء الاتفاق.

وأفادت الخدمة الصحفية للأمم المتحدة بأن الأمين العام، والرئيس الإيراني ناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك اليمن وأفغانستان.

ودعا غوتيريش إيران إلى مواصلة إشراك جيرانها في الحوار للحد من التوتر وتعزيز الأمن الإقليمي.

كما أعرب عن قلقه لأوضاع حقوق الإنسان في إيران.


الامم المتحدده

انطونيو جوتيريش

ايران

سلاح نووى

مباحثات فيينا

ابراهيم رئيسى

طهران



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