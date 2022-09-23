جامعة سوهاج تشارك بمنتدى أنشطة الجامعات الحكومية لمواجهة التغيرات المناخية

سوهاج محمود مقبول

شارك الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، في فعاليات منتدى أنشطة الجامعات الحكومية المصرية لمواجهة التغيرات المناخية، والذي يقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويستمر علي مدار يومين



جاءت المشاركة بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، الدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والسفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ورئيس اللجنة التنظيمية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و رؤساء الجامعات، ولفيف من القيادات الأكاديمية وممثلي عدد من الجهات المعنية بملف التغيرات المُناخية.



ومن جانبه أشاد عبد الخالق خلال مشاركته بالإستراتيجية الوطنية التي إطلقتها الحكومة المصرية لتغير المناخ 2050، ‏للتصدى بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ، بما يسهم فى تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادى المستدام، الى جانب الحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولى فى مجال تغير المناخ.



وأوضح عبد الخالق أن الجامعة وضعت خطة عمل متكاملة للتغيرات المناخية عكفت علي تنفيذها، تمهيداً لإستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، والتى تتطلب مشاركة جميع الأطراف المستفيدين بما فيها الجامعات المصرية بهدف زيادة الوعي حول العمل المناخي، والعمل على التكيف مع الآثار السلبية له من خلال البحث العلمى، مضيفاً ان فاعليات المنتدي تسلط الضوء على أنشطة الجامعات الحكومية في مجال التغيرات المناخية، ويعرض مجموعة من الموضوعات البحثية المتقدمة التي قام بها العلماء في الجامعات الحكومية في هذا المجال الهام، بالإضافة إلى عرض نماذج الأبحاث والمشروعات التطبيقية المُرتبطة بمحاور التغيرات المُناخية.



وأضاف عبد الخالق أن الجامعة تشارك بـعدد 3 أبحاث متميزة وهم تفادي الاحترار العمراني في المنشآت من خلال تحسين وإمداد المباني بالطاقة والتخطيط الجيد للمجتمعات العمرانية الجديدة وإنتاج أسفلت صديق البيئة من خلال تدوير المخلفات الطبية وتفادي الاعتلال الحراري في عملية إنتاج الدواجن بمزارع كلية الزراعة، وشاركت ايضاً بعدد 5 نماذج محاكاة لإبراز دورها في تطوير التقنيات التكنولوجية وتعزيز الابتكار في مجال التغيرات المناخية، وهي تدوير المخلفات الطبية لإنتاج الأسفلت وتحويل الجامعة إلى جامعة خضراء من خلال مبادرة "أحلى وهى خضرا"، وإنتاج سيارة صديقة البيئة تعمل بالطاقة الكهربائية، إنتاج أخشاب مقاومة للحريق والتعاون مع المحافظة لوضع استراتيجية سوهاج للتغيرات المناخية 2050.









ابحاث جامعة سوهاج (1)



ابحاث جامعة سوهاج (2)



ابحاث جامعة سوهاج (3)



رئيس جامعة سوهاج يشارك بالمنتدى (2)