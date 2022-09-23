توفير منتجات بترولية قيمتها 79.7 مليار جنيه.. أهم المعلومات عن مصفاة الإسكندرية

دور حيوي تلعبه مصفاتا العامرية والإسكندرية للبترول من حيث مساهمتهما فى توفير احتياجات منطقة الإسكندرية والوجه البحرى من المنتجات البترولية، وفيما يلى أهم نتائج أعمال مصفاة الإسكندرية للبترول خلال 2021-2022، وكانت كالتالى:
1- كميات الخام التى تم تكريرها خلال العام بواسطة معمل الشركة بلغت حوالى مليون طن.
2- يسهم فى توفير منتجات بترولية قيمتها حوالى 7ر79 مليار جنيه.
3- ساهمت فى توفير جانب من احتياجات السوق المحلى من البوتاجاز والنافتا والسولار والمازوت ووقود الطائرات والأسفلت والمقطرات الشمعية والمذبيات البترولية بقيمة حوالى 48 مليار جنيه .
4- بالإضافة إلى إمداد شركات بترول (أموك وأنربك وأسبك وإيلاب) باحتياجاتها من المواد الخام المغذية لمشروعاتها بلغت قيمتها حوالى 4ر26 مليار جنيه.
6-الشركة ساهمت في تدبير احتياجات المشروع القومى للطرق من منتج الأسفلت من خلال الإنتاج والاستيراد حيث بلغ اجمالى الكميات التي تم تدبيرها نحو 881 ألف طن أسفلت.
7- تم تصدير منتجات بترولية قيمتها حوالى 3ر5 مليار جنيه إلى دول إيطاليا وأسبانيا وفرنسا ومالطا وقبرص واليونان وجورجيا وسلوفانيا وتونس ولبنان والمغرب ونيجيريا.
8-ضخ استثمارات قدرها 2ر1 مليار جنيه ، لتنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد للوحدات الإنتاجية وإدارة الأصول والموارد وتطوير أنظمة الأمن والسلامة وتحسين كفاءة الطاقة ، بالإضافة إلى مساهمتها في مشروعات تطوير وتحديث المنطقة الجغرافية البترولية بالأسكندرية .
9- تحديث وتطوير حوض البترول من خلال اللجنة الجغرافية والذى شهدت انفاق 6ر352 مليون جنيه حتى الآن.
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