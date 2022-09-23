تنفيذ 87 قرار لإزالة التعديات على أراض الدولة التابعة للري فى الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتنسيق بين جهات الولاية والجهات المعنية لتنفيذ الحملات، مشيراً أنه خلال اليوم الحادي عشر من المرحلة الثانية من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضي الدولة تم تنفيذ 87 قرار لإزالة التعديات على أراضي الدولة التابعة للموارد المائية بمركز ومدينة برج العرب.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ قامت المهندسة جيهان مسعود بالتنسيق بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة ورؤساء الأحياء لتنفيذ قرارات الازالة لجميع التعديات بكل قوة وحزم، كما تابعت السكرتير العام المساعد نتائج الحملات اليومية مشددة على جميع جهات الولاية ورؤساء الاحياء بأهمية المرور على الأراضي التي تم تنفيذ الإزالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة اخرى.

ومن جانبه، أشار المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة؛ أنه تم تنفيذ 87 قرار لإزالة التعديات على أراضي الدولة التابعة للموارد المائية و الري نطاق حي وسط بمساحة 14.5 قيراط عبارة عن ضم طريق الخدمة و انشاء مواسير للصرف و تشوينات وأسوار بالمخالفة للقانون، وتم تنفيذ قرار لإزالة التعديات على أراضي الدولة بمركز ومدينة برج العرب بمساحة عبارة عن اسوار مباني بالمخالفة للقانون