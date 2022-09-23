اليوم السابع
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الجمعة، 23 سبتمبر 2022 02:25 ص
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تكرير 3.6 مليون طن.. كل ما تريد معرفته عن مصفاة العامرية للبترول ×7معلومات

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 02:00 ص
تكرير 3.6 مليون طن.. كل ما تريد معرفته عن مصفاة العامرية للبترول ×7معلومات براميل بترول - أرشيفية
كتبت -مروة الغول

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يستهدف قطاع البترول حالياً ربط منظومة التكرير فى شبكة موحدة من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول تدار رقمياً، كما يستهدف الإسراع بتنفيذ المشروعات التوسعية بالشركات وفقا للبرامج الزمنية المحددة ووضعها على الإنتاج وفيما يلى أهم نتائج شركة العامرية لتكرير البترول خلال2021-2022وكانت كالتالى .. 
 
1- تم  تكرير كميات من الخام تقدر بأكثر من 6ر3 مليون طن .
 
2-بلغ إنتاج البوتاجاز 84 ألف طن وحوالى مليون طن من المازوت و424 ألف طن من بنزين 80 .
 
 
 3-حوالى مليون طن من السولار ، و144 ألف طن من الكيروسين.
 
 
4- و65 ألف طن من الزيوت الأساسية والخاصة والشمع البرافينى ، و47 ألف طن من الألكيل بنزين .
 
 
5- و21 ألف طن من الشمع الخام للتصدير ، و56 ألف طن من المنتجات البترولية الخاصة.
 
6- بالإضافة إلى كميات من التولوين والزيت الطبي ، لتصل بذلك الإيرادات المحققة إلى حوالى 5ر3 مليار جنيه .
 
 
7- بلغت الاستثمارات المنفذة خلال العام حوالى 450 مليون جنيه.
 
 

التكرير

معامل التكرير

مشروعات التكرير مصفاة التكرير

المنتجات البترولية



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