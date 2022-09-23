"تعليم الإسكندرية" تحصد 6 ميداليات في المسابقة القومية لمهارات التعليم الفني

الاسكندرية جاكلين منير

أعلن الدكتور عربى أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، فوز تعليم الإسكندرية فى المسابقة القومية للمهارات للتعليم الفنى بالمراكز الأول والثانى والثالث جمهورى، والفوز بست ميداليات جمهورى منها ذهبيتان وفضيتان وبرونزيتان.



وأوضح وكيل الوزارة أن فريق الإسكندرية شارك بأحد عشر طالب وطالبة من محافظة الإسكندرية صناعى وفندقى وتكنولوجية بالمرحلة النهائية وتم تصعيد طالبين وحصلا على ميداليات ذهبية والتأهل للمسابقة العالمية بفنلندا وفرنسا قريبًـا، وهما أحمد خالد محمد عبد الرحيم بمدرسة إسكندرية الفنية المتقدمة، وملك محمد فوزى بمدرسة رشدى الصناعية بنات، وحصلت رحمة محمد مصطفى من المدرسة الفندقية المتقدمة، ومحمد مجدى السيد بمدرسة الورديان الفنية المتقدمة على المركز الثانى جمهورى والميدالية الفضية، كما فاز زياد عطا الله بالمدرسة الفندقية المتقدمة، وفريدة محمد بمدرسة رشدى الصناعية بنات بالمركز الثالث جمهورى والميدالية البرونزية، وحصل سعد أحمد سعد على المركز الرابع جمهورى، فيما فاز بالمركز الخامس أحمد محمود السيد من المدرسة الفندقية المتقدمة، وزينب أشرف عبد الحميد بمدرسة رشدى الصناعية بنات.



وأقيمت التصفيات النهائية للمسابقة الوطنية الأولى للمهارات world skills Egypt للتعليم الفنى على مستوى الجمهورية على مدار ثلاثة أيام من التصفيات النهائية فى الفترة من 20 حتى 22 من سبتمبر الجارى بمقر مدرسة الفنية المتقدمة تكنولوجيا المعلومات، وبحضور المهندسة أمل حسان مدير عام التعليم الفنى وأحمد فتحى مدير إدارة التعليم الصناعى بالمديرية وعزة إبراهيم مدير إدارة التعليم التجارى والفندقى ومصطفى ياسين مسئول إعلام التعليم الفنى.



وقام بالإشراف على الفريق المشارك فى المسابقة المهندسة غادة المليحى موجه أول تجميل علمى وموجه جمهورى وخبير تحكيم دولى، والمهندس إسلام جابر أحمد معلم أول خبير تحكيم دولى مدرسة إسكندرية الفنية المتقدمة، والمهندس سعيد صلاح معلم خبير بمدرسة إسكندرية الفنية المتقدمة، والأستاذة شيرين أنور أحمد مصطفى معلم أول فندقى وخبير تحكيم دولى بمدرسة الفندقية المتقدمة.