تعرف على مشروعات شركة مياه الأقصر لدعم قرى حياة كريمة

الأقصر – أحمد مرعى

تقدم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر دعما كبيرا لقرى المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يجرى العمل فى عدد من المشروعات القومية وتوصيلات شبكات المياه ومحطات الصرف الصحى، بجانب المشروع الأبرز وهو مشروع "الصرف الصحى المتكامل" لدعم قرى حياة كريمة بالأقصر.

وفى هذا الصدد يقول اللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر إن من أبرز مشروعات دعم قرى الأقصر يتم حالياً إنشاؤه هو مشروع "الصرف الصحى المتكامل" ببعض المناطق الريفية بصعيد مصر بمحافظة الأقصر، بتمويل بنك التنمية الأفريقي AFDB بمبلغ 109 ملايين يورو بهدف مناقشة الآليات والأطر الرئيسية لتنفيذ المشروع بقرى محافظة الأقصر، حيث يهدف لخدمة عدد (10) قرى موزعين على عدد (2) كلستر وهما كلستر كيمان المطاعنة ويضم قرى (الغريرة-كيمان المطاعنة -طفنيس-اصفون -حلفا 3)، وتم إنهاء مستندات الطرح والتصميم التفصيلى بمعرفة المكتب الاستشارى & كلستر الدبابية، ويضم قرى ( المعلا -الدبابية -الشغب -العديسات قبلى -العديسات بحرى ) ، بالإضافة لعمل دراسة جدوى مبدئية لقرى المعلا والدبابية والشغب.

كما يجرى العمل فى مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه، وعلى رأسها مشروع محطة مياه الشرب بالهنادى جنوب الأقصر بنحو 40 كم، حيث يعتبر من المشروعات المهمة والحيوية بمحافظة الأقصر، ويهدف لتقديم الإستفادة وخدمة نحو 130 ألف نسمة من أهالي قرى شرق إسنا ( الشغب – الدبابية – المعلا – القضا – نجع أبو سعيد – الطوناب – الهنادى – الحميدات – الدير)، والذين يعانون من ضعف المياه وخاصة بفصل الصيف بتكلفة 270 مليون جنيه مصرى، بالإضافة إلي تكلفة الخط الناقل نحو 95 مليون جنيه مصرى والممتد من قرية الهنادي حتى قرية الشغب شمالاً، ومن قرية الهنادي حتى قرية الدير جنوباً وبهذا تصبح التكلفة الإجمالية للمشروع 365 مليون جنيه مصرى، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.



الصرف الصحى المتكامل المشروع الأبرز لدعم القرى



العمل فى مشروعات الصرف الصحى المتكامل بالأقصر