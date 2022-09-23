تصدير 9 آلاف طن بضائع مختلفة ومتنوعة من موانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، عن حركة تداول البضائع بموانئها المختلفة، حيث تم تداول 14 ألف طن بضائع مختلفة ومتنوعة، و804 شاحنات و61 سيارة، من خلال 10 سفن متواجدة على رصيف موانئ الهيئة المختلفة.



وأكدت الهيئة فى بيان لها أن شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، و439 شاحنة و43 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 365 شاحنة و28 سيارة.



يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس، والسفينة أمل، ومغادرتها فى نفس اليوم، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة أمل، وغادرت السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس.



كما يستقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين سينا وعمانو استقبل الميناء بالأمس السفينتين عمان وسينا وغادرت ثلاث سفن وهى عمان، سينا وبريدج، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1130 راكبا بموانئها المختلفة.