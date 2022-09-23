تحصين 198 ألف رأس ماشية و37 ألف طائر ضد الأمراض والأوبئة بكفر الشيخ

تمكنت حملات مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ، من تحصين 198 ألف رأس ماشية، من الحمى القلاعية والوادى المتصدع، بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ,

كما تمكنت الحملات البيطرية من تحصين 37390 طائر ضد الأمراض الوبائية وفى إطار مكافحة مرض انفلونزا الطيور، وتحصين 4600 طائر بلقاح انفلونزا الطيور فضلاً عن تطهير 9 أسواق، و17 رياشة، للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، كما تم عمل 30 عينة ما قبل البيع من 3 مزارع باجمالى 15000 طائر حفاظا على الثروة الداجنة كما تم منح 13 تصريحا نقل طيور حية.

قال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، أن المديرية نظمت حملات توعية وولقاءات إرشادية عن أهمية المسح التناسلى والتحصين الدورى للمواشى والطيور ضد الأمراض المعدية والحصول على كوب لبن آمن.