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انطلاق مؤتمر "الاجتهاد ضرورة العصر" بالأوقاف بحضور وزراء 55 دولة غدا

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 02:00 ص
انطلاق مؤتمر "الاجتهاد ضرورة العصر" بالأوقاف بحضور وزراء 55 دولة غدا وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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ينطلق، غدا السبت، ولمدة يومين، المؤتمر الدولى العام الثالث والثلاثين للمجلـس الأعلى للشئون الإسلامية، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بعنـوان: "الاجتهاد ضرورة العصر "صوره .. ضوابطه .. رجاله .. الحاجة إليه"، بحضور وزراء ومفتين من نحو 55 دولة.

وأناب المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فى افتتاح المؤتمر، وأكد وزير الأوقاف، أنه تم تحديد واختيار موضوع المؤتمر بعناية شديدة، لافتا إلى أن من أهم محاور المؤتمر هو أهل الاجتهاد، فالعلم الشرعي غير مباح لغير المتخصصين، قائلا "الاجتهاد له ضوابط ويحتاج إلى تأهيل وإعداد كبير وهناك فارق بين الجانب الوعظى والاجتهاد، ويمكن أن يكون إنسان عالما كبيرا وليس لديه القدرة على الوعظ فليس كل واعظ فقيها أو عالما.

ويتناول المؤتمر الدولى العام الثالث والثلاثين للمجلـس الأعلى للشئون الإسلامية المحاور التالية:

المحور الأول: الاجتهاد ضرورة ملحة في عصرنا الحاضر.

المحور الثاني: صور الاجتهاد وضوابطه.

المحور الثالث: المجتهدون وإعدادهم.

المحور الرابع: نماذج عصرية ملحة في المجالات الاقتصادية والطبية والبيطرية والبيئية وغيرها، مثل:

- التعامل بالعملات الافتراضية.

 - تدويخ الحيوان قبل ذبحه.

 - موقع الإضرار بالبيئة من الأحكام الشرعية.

 - المحور الخامس نماذج مختارة للاجتهاد المؤسسى.

 

وكشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في وقت سابق، عن عقد مقرأة قرآنية لكبار قراء القرآن الكريم فى مصر على هامش المؤتمر، مؤكدا أن المقرأة ستكون مجودة ومرتلة ليشاهد وفود الدول قراء القرآن الكريم فى مصر، كما سيتم فى اليوم الثانى للمؤتمر عقد أمسية ابتهالية لكبار المبتهلين المعتمدين فى الإذاعة ويتم الإعداد لها جيدا لتخرج بصورة مشرفة أمام وفود الدول المشاركة فى المؤتمر.


مؤتمر الاجتهاد ضرورة العصر

المجلس الاعلى للشئون الإسلامية

الأوقاف

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