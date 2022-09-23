انطلاق قافلة دعوية تضم 10 علماء من الأزهر والأوقاف فى البحيرة اليوم

كتب على عبد الرحمن

تواصل وزارة الأوقاف، بالتعاون مع الأزهر الشريف، إطلاق القوافل الدعوية فى المحافظات، حيث تنطلق اليوم الجمعة، قافلة دعوية إلى محافظة البحيرة، تضم 10 علماء "5 من علماء الأزهر الشريف، و5 من علماء وزارة الأوقاف"، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "أهل الاستجابة فى القرآن والسنة"، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

ويؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة، اليوم، تحت عنوان "أهل الاستجابة في القرآن والسنة"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، في وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، مع الالتزام بأن يكون وقت الخطبتين الأولى والثانية فى حدود 10 دقائق.

وفى سياق متصل تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 10 مساجد فى محافظة البحيرة، ضمن 28 مسجدًا، يتك افتتاحها اليوم بالمحافظات من بينها 25 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى الآن 185 مسجدًا، منها 160 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و25 مسجدًا صيانة.

والمساجد المقرر افتتاحها فى محافظة البحيرة اليوم هى:

1. الرحمن الخط القبلى - جناكليس

2. النور المحمدى - قرية المسيرى - حفص - دمنهور

3. كوم النص الغربى – مركز كفر الدوار

4. الرحمن بردله – مركز كفر الدوار

5. مراد مكرم - قراقص – مركز دمنهور

6. الهداية – ديبي- رشيد

7. عبد الغفار غراب – أبو المطامير

8. الشلاوية الغربى – زاوية نعيم – أبو حمص

9. قرية العدل الغربى – النوبارية

10. خير الله – سيدى عقبة – مركز المحمودية