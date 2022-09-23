النيابة تطلب تحريات المباحث فى مصرع شاب صعقا بالكهرباء بالسلام

كتب أحمد حسنى

طلبت نيابة السلام، تحريات المباحث حول واقعة مصرع شاب داخل محل عمله بمدينة السلام، وأشارت التحريات الأولية أن الشاب أصيب بصعق كهرباء أدى إلى وفاته في الحال، وتبين عدم وجود شبهة جنائية.

وكان لقى شاب مصرعه صعقته الكهرباء أثناء عمله داخل محل بمنطقة السلام وتم نقل المتوفي إلى المشرحة وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا غرفة عمليات النجدة، بوجود متوفى داخل محل بأحد الشوارع بمنطقة السلام، وعلى الفور أنتقلت أجهزة الأمن وتبين وفاة شاب فى العقد الثانى من العمر صعقا بالكهرباء.

كما تبين من خلال التحريات، أنه أثناء قيام المتوفى اثناء تواجده داخل المحل صعقته الكهرباء بعد حدوث ماس كهربائى بثلاجة موجودة بالمحل ، وتم أتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.