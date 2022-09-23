الناتو يدعو الصين لاستخدام نفوذها لدى روسيا فى إنهاء الحرب الأوكرانية

كتب محمد جمال

بحث الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج مع وزير الخارجية الصيني وانج يى، الأزمة الأوكرانية وقضية تايوان ودعا الصين لاستخدام نفوذها لدى روسيا في إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وكتب ستولتنبرج على حسابه في تويتر: "لقد أثرت أيضا مسألة قلق الناتو بشأن حقوق الإنسان في تايوان. نحن على استعداد لمواصلة حوارنا مع بكين حول الأمن العالمي".

ودعا وزير الخارجية الصيني وانج يى، لاستئناف المفاوضات بين موسكو وكييف دون شروط مسبقة، مؤكدا أن إطالة أمد الأزمة لا يصب في مصلحة أحد.

وقال وانج يى على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: "توسيع وإطالة مدة الأزمة الأوكرانية، لا يصب بمصلحة أي طرف، ونأمل أن تنتهي الحرب بأسرع وقت ممكن واستئناف محادثات السلام".

وأضاف: "دعت الصين دائما إلى إقامة هيكلية أمنية أوروبية متوازنة وفعالة ومستدامة، لضمان تحقيق السلام على المدى الطويل وسنبذل الجهود لتعزيز المصالحة وتسهيل المفاوضات".

وأكد الوزير خلال اجتماعه مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الصين لن تقف مكتوفة الأيدي فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا، لكنها لن تساهم في زيادة تصعيده أيضا.

وقال: "الصين لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تصب الزيت على النار، وسنواصل لعب دورنا بطريقتنا الخاصة"، مضيفا أن بكين تدعم الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الكبرى في وساطاتها وجهودها لتحقيق السلام.

وانطلقت يوم الثلاثاء الماضي الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في خضم انقسامات شديدة بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، على خلفية تصاعد الأزمة بين روسيا والغرب.