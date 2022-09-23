وقال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية ستيفن هيبيستريت، إن هناك تعاونا ألمانيا فرنسيا لتوريد الغاز الفرنسي لألمانيا وتوريد الكهرباء الألمانية لفرنسا؛ حيث إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر مطلع سبتمبر الجاري إرسال إمدادات الغاز من فرنسا إلى ألمانيا، وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين خلال فصل الشتاء المقبل.