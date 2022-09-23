المتحدة للخدمات الإعلامية تستعد لإطلاق أكبر مشروع محتوى أطفال فى الإعلام العربى

كتب محمد رضا

تستعد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الفترة القادمة لإطلاق أكبر مشروع محتوى أطفال فى الإعلام العربى من خلال خريطة برامجية ودراما وأعمال كارتونية موجهة للأطفال بمختلف مراحلهم العمرية.

وتطلق المتحدة، خلال الأيام القادمة، أكبر شركة إنتاج متخصصة فى محتوى الطفل بكافة مستوياته وهى "نبتة " ستبدأ بـ7 أعمال كبرى سواء برامجية أو كارتونية أو عرائس، ومسابقات ومفاجآت كبرى سيتم الإعلان عنها قريبا والتى ستصبح رائدة فى مجال محتوى الطفل على كافة المستويات.

كما تبدأ الخريطة البرامجية الجديدة فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل بتخصيص فترات مفتوحة للأطفال فى قنوات المتحدة المختلفة، تتضمن كارتون وبرامج أطفال منها برنامج " رحلة سعيدة " تقديم زهرة رامى، والكاتبة سماح أبو بكر عزت، والطفلة كنده، بالإضافة إلى عرائس يحيى وكنوز على قنوات cbc والتليفزيون المصرى وبرنامج "أطفال الحياة " تقدمه سلمى صباحى على قناة الحياة.

هذا بالإضافة إلى تحضير الجزء الثانى من مسلسل يحيى وكنوز بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، يتضمن القيم والأخلاق النبيلة وتربية الأطفال، كما سيتم إطلاق 26 أغنية ترفيهية وتعليمية جديدة للأطفال منها الأبجدية العربية وجدول الضرب وأغانى تحس على احترام الكبير وقيمة العائلة والإنتماء للوطن.

وقررت المتحدة، تخصيص فقرات فى البرامج الدينية للأطفال، وذلك لتعاليم الدين الصحيح وقيم التسامح والمحبة وتعليم الأطفال، وتخصيص فقرات فى برامج التوك شو يومى الجمعة والسبت "إجازة المدارس"، وأطلقت المتحدة، أكبر مشروع مواهب كرة قدم فى تاريخ مصر وهو " كابيتانو مصر" بالتعاون مع وزارة الشباب، واختبر فيه حتى الآن 50 ألف موهبة سن 14 سنة فى معظم المحافظات، وسيتم تبنى أفضل المواهب فيهم.

وكانت المتحدة قد دشنت منذ أيام مبادرة "أخلاقنا الجميلة" التى لاقت ردود فعل جيدة وتستهدف بناء الانسان المصرى بمختلف مراحله العمرية وأطلقت فقرات للأطفال فى برنامج 8 الصبح على DMC.

وتعمل الآن كل قطاعات المتحدة للخدمات الإعلامية على تبنى أفكار جديدة ومختلفة للأطفال تبنى جيلا جديدا منتمى للعائلة والوطن، وذلك إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "بناء الوعى" التى تستهدف حق الأجيال القادمة فى التربية والتعليم على أسس سليمة تقوم على المواطنة والتسامح والاخلاق النبيلة وتنمية المهارات.