الكرملين ينفي تقارير تزعم استدعاء 1.2 مليون شخص لحملة التعبئة الجزئية

أ ش أ

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، التقارير التي زعمت خطط السلطات الروسية لاستدعاء 1.2 مليون شخص خلال حملة التعبئة الجزئية التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار بيسكوف - في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى أن كل ما نُشر بشأن استدعاء 1.2 مليون شخص للانضمام لحملة التعبئة الجزئية غير صحيح تمامًا، نافيًا التقارير القائلة إن الفقرة السابعة من المرسوم الرئاسي للتعبئة أشارت إلى إمكانية استدعاء نحو مليون شخص ووصفها "بالأخبار الكاذبة".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أول أمس الأربعاء، التعبئة الجزئية، واصفًا القرار بالضروري لحماية الشعب من الحرب التي يشنها "الغرب بشكل جماعي". وأكد بوتين أن القرار يستهدف جنود الاحتياط ومن التحقوا في السابق بالجيش الروسي ومن يمتلكون خبرة عسكرية.

من جانبه، قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إن هناك خططًا لاستدعاء 300 ألف جندي من قوات الاحتياط الذين خدموا سابقًا في الجيش بموجب إعلان التعبئة الجديد.