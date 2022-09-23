القبض على عاطل قتل مسنة لسرقتها في محرم بك بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

نجحت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، فى كشف غموض وتحديد وضبط مرتكب واقعة قتل مسنة بشقتها بدائرة قسم محرم بك وسرقتها .

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد ببلاغ مقتل سيدة تدعى "ه.ع.ع" 69 سنة داخل الشقة محل سكنها بدائرة القسم، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن مرتكب الواقعة، يدعى " أ.ع.ال" عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك .

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف أنه عقب تسلله لشقة المجنى عليها لسرقتها وعند مشاهدته له قام بالتعدي عليها، علي رأسها مستخدما عصا خشبية، واستولى على 3 ساعات يدوية، وعملات قديمة، ومصوغات ذهبية وفر هاربا .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وما ارتكبه من جرائم، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات .