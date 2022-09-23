القبض على تجار عملة بالسوق السوداء في مدينة نصر وبولاق أبو العلا

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

تمكنت وحدة مباحث قسـم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بمحافظة الجيزة)، وبحوزته (مبلغ مالى "عملات أجنبية") وبمواجهته أقر بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطه النزهة) ، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") ، وبمواجهته أمام اللواء علاء بشندي أقر بحيازته للمضبوطات لمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.