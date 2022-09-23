القبض على المتهم بقتل شريكه بسبب خلافات بينهما فى العجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات في مقتل أحد الأشخاص، واتهام شريكه في مكتب لتأجير السيارات في العجوزة بارتكاب الجريمة، حيث اعتدى عليه بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص بمنطقة العجوزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المجني عليه يعمل في مجال تأجير السيارات، وأن شريكه وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات بينهما.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.