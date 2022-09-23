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الفرصة الأخيرة.. اليوم غلق باب تسجيل الرغبات للمتخلفين بتنسيق جامعة الأزهر

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 06:00 ص
الفرصة الأخيرة.. اليوم غلق باب تسجيل الرغبات للمتخلفين بتنسيق جامعة الأزهر جامعة الأزهر - أرشيفية
كتب لؤى على

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يغلق اليوم باب تعديل الترشيح لطلبة جامعة الأزهر من خلال بوابة مصر الرقمية، ويتاح للطالب الرغبات المناسبة لمجموعه ومنطقته الجغرافية، وطبقا للحد الأدنى سوف يختار الطالب الكلية التي يريدها ويضغط تحويل ويطبع بطاقة الترشيح.
 
ويمكن الآن للطلبة الذين لم يتمكنوا من تسجيل رغباتهم في المرحلتين الأولى والثانية أن يتقدموا لتسجيل رغباتهم، حيث تم فتح التحويل لمدة 48 ساعة من صباح أمس الخميس الموافق 22 سبتمبر حتى مساء اليوم الجمعة 23 سبتمبر، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم فتح الباب للمستجدين خلال أيام للسكن بالمدن الجامعية.

تنسيق الازهر 2022

جامعة الازهر

الازهر الشريف

تنسيق الازهر

اليوم السابع بلس



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