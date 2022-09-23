العراق.. مقتل داعشى أثناء محاولة تسلل بالأنبار

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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم /الجمعة/، مقتل عنصر في تنظيم /داعش/ الإرهابي حاول التسلل بالوديان قادماً من إحدى الأوكار شمالي غربي راوه بمحافظة الأنبار غربي البلاد.

وذكرت الخلية، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، أنه خلال المتابعة الميدانية تمكنت القوات الأمنية من قتل أحد عناصر عصابات تنظيم /داعش/ الإرهابية، فجر اليوم، وذلك بعد أن حاول التسلل بالوديان قادمًا من إحدى الأوكار شمالي غربي راوه، وأن قوة من قيادة عمليات الجزيرة شرعت بعمليات تفتيش واسعة ضمن قاطع المسؤولية.