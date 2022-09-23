ودعا العاهل السعودي -عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وفقا لقناة "الإخبارية السعودية"- الله عز وجل أن يحفظ المملكة وأن يديم عليها الأمن والاستقرار.