وشددت وزارة الصحة في بيان اليوم على تجنب الاتصال المباشر مع أي شخص لديه طفح جلدي او تبادل الملابس والمتعلقات الشخصية معه.

ونوهت الوزارة إلى تجنب ملامسة اي طفح جلدي او تقرحات على الآخرين علاوة على تجنب التعامل المباشر مع الحيوانات والحرص على تعقيم او غسل اليدين بالماء والصابون بعد لمس الحيوانات الأليفة في المنزل.



وكانت الوزارة أعلنت قبل يومين تسجيل 5 إصابات جديدة بالمرض موزعة بين غرب دارفور إصابتين، وإصابة واحدة بكل من الخرطوم، كسلا وشمال دارفور لترتفع جملة الإصابات إلى7 إصابة.



فيما كشفت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن حالتي اشتباه أمس، وتظهر نتيجة الفحص في48 ساعة.