السيطرة على حريق فى محل أدوات مدرسية ومستحضرات تجميل ببيلا كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت الحماية المدنية بمحافظة كفر الشيخ، من السيطرة على حريق، شب في محل للأدوات المدرسية ومستحضرات التجميل بمدينة بيلا، ولم ينتج عن الحريق أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية، يفيد نشوب حريق بمحل للأدوات المكتبية ومستحضرات التجميل بشارع الثورة بمدينة بيلا.



انتقل على الفور مأمور وضباط وحدة مباحث قسم شرطة بيلا، والحماية المدنية، وجرى إخماد الحريق ومنع امتداده بالفحص، وتبين نشوب حريق بالمحل على مساحة 100 متر مربع، وأن المحل يقع بالطابق الثاني بعقار مكون من 3 طوابق، نتج عن ذلك احتراق كمية بسيطة من مستحضرات التجميل، ولا توجد ثمة إصابات أو وفيات.



ورجحت المعاينة الأولية لرجال الحماية المدنية، أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بإحدى الوصلات الكهربائية بمروحة سقف بالمحل، ولا توجد شبهة جنائية، وأخطرت الأدلة الجنائية؛ لإجراء المعاينة اللازمة لبيان سبب الحريق، وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 2046 لسنة 2022م إداري قسم شرطة بيلا.







