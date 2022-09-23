السيطرة على حريق اندلع فى منزل ببنى سويف وإصابة شاب

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، اخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل منزل ريفي مكون من طابق واحد بعزبة الديابه التابعة لمركز اهناسيا المدينة غرب المحافظة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال قوات الحماية المدنية علي رأس سيارات الإطفاء والإسعاف إلي موقع الحريق والسيطرة عليه، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

على الفور انتقلت رجال قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحريق وتمت السيطرة عليه ومنع امتداده للمنازل المتأخمه، وجاري حصر الخسائر.

وتبين أن الحريق أسفر عن إصابة محمد مجاهد يحي 22 عامًا من ابناء القرية خلال مشاركته في عملية الإطفاء، جرى نقله بسيارة إسعاف إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى.