السكة الحديد تناشد الركاب الاحتفاظ بالتذكرة لبعد الخروج من محطة الوصول

كتب ـ محمد الأحمدى

فى ضوء ما تقوم به وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر من عمليات تطوير وتحديث بكافة قطاعات السكة الحديد والتى من ضمنها تركيب بوابات إلكترونية وتعيين كمسارية أبواب وأفراد أمن ادارى لمتابعة عملية الدخول والخروج من المحطات وطبقا للتعليمات المنظمة لذلك، والتى تتضمن منع دخول أو خروج أى راكب إلا بعد الحصول على تذكرة السفر .

وتناشد الهيئة جمهور الركاب الاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول حتى يتم السماح لهم بالمرور من خلال البوابات الإلكترونية أو بعد إطلاع الكمسارية المتواجدة بأبواب المحطات على تذكرة السفر سواء للدخول أو الخروج من المحطات وذلك لحين الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية بباقى المحطات، تجنباً لدفع غرامة، وذلك حفاظا على حق الهيئة والحفاظ على المال العام.



أماكن العبور



توافد الجمهور



جانب من الجمهور