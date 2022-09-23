وذكرت وكالة الأنباء الليبية، أن ذلك جاء خلال لقاء نورلاند، مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأوضح ريتشارد نورلاند أن بلاده تعمل عن كثب مع الشركاء والمجتمع الدبلوماسي والزائرين الليبيين المتواجدين في نيويورك لمحاولة إعادة الزخم للعملية الانتخابية الليبية.

وقال نورلاند إن الأطراف كافة تدرك أهمية العمل بسرعة للوصول للانتخابات في ظل الأوضاع القائمة في ليبيا، مشددا على أن إحدى أهم الرسائل التي تسعى بلاده لتأكيدها خلال هذا الأسبوع هي الدعم الأمريكي القوي لجهود عبد الله باتيلي من أجل قيادة العملية السياسية والمساعدة في الوساطة بين الليبيين لاتفاق في أسرع وقت يقود لانتخابات ذات مصداقية.