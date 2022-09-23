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الرئيس الفلسطينى من الأمم المتحدة: شيرين أبو عاقلة قتلت برصاص قناص إسرائيلى

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 04:58 م
الرئيس الفلسطينى من الأمم المتحدة: شيرين أبو عاقلة قتلت برصاص قناص إسرائيلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، إن "إسرائيل تجبر أعدادا من الفلسطينيين على هدم بيوتهم بأيديهم أو دفع ثمن هدمها"، مؤكدا أن الاحتلال يقوم بحملة مسعورة للاستيلاء على أراضينا وتطلق يد الجيش والمستوطنين الإرهابيين.

وأضاف خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 77، أن إسرائيل تسعى بتصميم إلى تدمير حل الدولتين وبالتالي لا يوجد شريك إسرائيلي يمكن الحديث معه، مضيفا: "إسرائيل سمحت بتشكيل منظمات إرهابية يقودها أعضاء من الكنيست".

ودعا أبو مازن، لتصنيف منظمات إرهابية إسرائيلية تستهدف الفلسطينيين وحقوقهم كتنظيمات إرهابية، وقال: "إسرائيل تعطل إجراءنا انتخابات رئاسية وتشريعية بمنع المواطنين المقدسيين من المشاركة فيها".

وعن استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، أكد الرئيس الفلسطيني، إن "الصحفية شيرين أبو عاقلة قتلت برصاص قناص إسرائيلي وهذا يعني أنه قصد استهدافها، فهي تحمل جنسية أمريكية ولكنني أتحدى أن تلاحق الولايات المتحدة قاتليها".

 


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