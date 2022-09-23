اليوم السابع
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الجمعة، 23 سبتمبر 2022 05:38 م
أكرم القصاص
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الرئيس الصومالي يؤكد ضرورة التكاتف والتعاون للقضاء على الإرهابيين

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 05:28 م
الرئيس الصومالي يؤكد ضرورة التكاتف والتعاون للقضاء على الإرهابيين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود
أ ش أ

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أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أهمية تركيز كافة الجهود على استراتيجية الحكومة الصومالية الجديدة المتمثلة في القضاء على الإرهابيين عسكريًا وأيديولوجيًا وماليًا بشكل سريع ونهائي، مشيرا إلى ضرورة التكاتف والتعاون للقضاء على الإرهابيين.

وقال رئيس الصومال - خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصومالية اليوم /الجمعة/ - إن حكومة بلاده تبذل جهودها للقضاء على ميليشيا الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، مشيرا إلى أن الإرهابيين ليس لديهم دين أو قيمة إنسانية وأنهم مجرمون ويسعون إلى إرهاب الأبرياء.

 


الرئيس الصومالي

الصومال

الإرهابيين

حركة الشباب

مقديشو



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