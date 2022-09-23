جاء ذلك -وفق بيان للبيت الأبيض- خلال لقاء بايدن مع نظيره الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، في نيويورك، على هامش انعقاد فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وبحث الجانبان، خلال الاجتماع، الوضع في بحر الصين الجنوبي، وأكدا على دعمهما لحرية الملاحة والحل السلمي للنزاعات.



وأشار البيان إلى أن بايدن وماركوس ناقشا كذلك فرص توسيع نطاق التعاون الثنائي في العديد من المجالات مثل أمن الطاقة والمناخ والبنية التحتية.



كما بحثا تداعيات الحرب في أوكرانيا على أسعار الطاقة والأمن الغذائي، إلى جانب مناقشة قضايا الآسيان والأزمة في ميانمار.