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الداخلية: مد مبادرة كلنا واحد لتوفير مستلزمات المدارس لنهاية أكتوبر

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 11:44 ص
الداخلية: مد مبادرة كلنا واحد لتوفير مستلزمات المدارس لنهاية أكتوبر مبادرة كلنا واحد- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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أعلنت وزارة الداخلية، استمرار فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة ( كلنا واحد) تحت رعاية رئيس الجمهورية والتى تم إطلاقها يوم 1/9/2022 حتى نهاية شهر أكتوبر لعام 2022 لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (أدوات مدرسية– زى دراسى – أحذية) بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30% ، مع الإستمرار فى توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60 % وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.. بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).حيث تم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة ، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية من خلال (814 منفذ – 6 معارض رئيسية – 17 معرض فرعى) بمختلف محافظات الجمهورية.. وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال المستلزمات والأدوات المدرسية للمشاركة فى المبادرة.
 
كما تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، تنسيقاً مع منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى وعرضها للبيع من خلال (سيارات متحركة - منافذ ثابتة - معارض) تحت إشراف وتأمين من أجهزة المديرية. 
 
وتواصل وزارة الداخلية توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال (1026) منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام.
 
 

مبادرة كلنا واحد

اخبار الداخلية

الامن الإنساني

مستلزمات المدارس

اليوم السابع بلس

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