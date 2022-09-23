اليوم السابع
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الداخلية تضبط 175 قطعة سلاح و270 قضية مخدرات خلال 24 ساعة بالجمهورية

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 12:11 م
الداخلية تضبط 175 قطعة سلاح و270 قضية مخدرات خلال 24 ساعة بالجمهورية حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (175) قطعة سلاح نارى، (270) قضية مخدرات، وتنفيذ (89072) حكما قضائيا متنوعا.
 
وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (23) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة).. بحوزة 29 متهم لعدد 14 منهم معلومات جنائية وتنفيذ (7518) حكما قضائيا متنوعا.
 
 

الداخلية

حملات امنيه

حوادث



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