الداخلية تداهم 5 مصانع عشوائية وغير مرخصة في حملات أمنية بالشرقية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات مُكبرة، لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة (الشرقية).

وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها ضبط (2 مصنع عشوائى لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية بدون ترخيص، بمضبوطات بلغت (40,75 طن مُكملات وإضافات أعلاف مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية – 40 طن حبوب زراعية مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية.

ونجحت الجهود في ضبط ( 3 مصانع) بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية والمطهرات والمبيدات الزراعية .. بإجمالى مضبوطات (37.5 طن منظفات ومطهرات ومبيدات آفات حشرية مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية – 114 طن مواد كيماوية لمعالجة الأسطح المعدنية مخالفة للإشتراطات البيئية – 10 طن مبيدات زراعية مخالفة للإشتراطات البيئية).