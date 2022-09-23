الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب بأسطح 4 منازل فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على حريق كبير نشب بأسطح 4 منازل مكونة من طابقين بناحية نجع علوان بقرية الحريزات دائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، وتم إنقاذ المنطقة المكتظة بالسكان من كارثة محققة، ولم ينجم عن الحريق أي إصابات بشرية وتجرى الآن عملية التبريد لمكان الحريق.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من اللواء أحد فجر نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بنشوب حريق بأسطح أربعة منازل بدائرة مركز المنشاه وتم الدفع بقوات الحماية المدنية من عدة نقاط حماية مختلفة للسيطرة على الحريق.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه بنشوب حريق بأسطح أربعة منازل بناحية نجع علون التابع لقرية الحريزات دائرة المركز.

وتبين نشوب الحريق بسطح أحد المنازل مكون من طابقين وامتدت النيران إلى أسطح 3 منازل مجاورة للمنزل الأول والتهمت النيران بعض المتعلقات بالأسطح المنازل الأربعة تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق وتمت السيطرة على الحريق وإخماده ومنع تفاقمه وحدوث كارثة بالمنطقة ولا توجد إصابات بين قاطنى المنازل الأربعة ولا بين أطقم الحماية المدنية وتجرى الأن أعمال التبريد لأماكن الحريق وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاه لأعمال شئونه نحو حصر الخسائر من جراء الحريق جار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.