الحماية المدنية تسيطر على حريق بورشة سيارات فى قنا

قنا صابر سعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الجمعة، من السيطرة علي حريق داخل ورشة سيارات، في عزبة هارون بمركز فرشوط بمحافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد بنشوب حريق داخل ورشة سيارات بعزبة هارون في مركز أبو تشت شمال محافظة قنا.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة النقيب علاء ديب، وتحت إشراف العميد هاني الأتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، إلى مكان الحريق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق نشب في ورشة سيارات في عزبة هارون بمركز فرشوط.

تمت السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع خسائر، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.